Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat
Venüs retrosunun yaşanmasına son 2 gün kala en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacak gelişmeler açıklandı. Venüs retrosunda sizi neler bekliyor?
Venüs retrosu her 8 yılda 5 defa, ortalama 584 günde bir gerçekleşiyor ve genelde 40 gün sürüyor. Bu durum tabii ki, astrolojik tahminleri ve yorumları büyük ölçüde etkiliyor. Venüs, geri gittiği dönemlerde gücünü tam anlamıyla gösteremiyor.
Venüs gezegeni genel olarak kadın güzelliği ve estetik ile alakalı. Bu nedenle de retro dönemlerinde estetik bakımlar, estetik amaçlı ameliyatlar ve kozmetik konularda alerji gibi negatif olaylarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Hadi vakit kaybetmeden Venüs retrosu ne anlama geliyor, en çok hangi burçlar etkilenecek? İşte yaşanacaklar:
VENÜS NELERİ ETKİLİYOR?
Venüs, doğum haritanızdaki en romantik ve zevk odaklı gök cismidir, ancak yaşamınız üzerindeki etkisi bundan çok daha derin. Ne de olsa Venüs aynı zamanda değerlerinizi ve hayatta önemli gördüğünüz şeyleri yönetiyor.
VENÜS RETROSU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Venüs, 22 Temmuz’da tam olarak 28 derece Aslan’da geri hareket edecek ve sonraki 40 gün ve 40 gece aşk hayatınız, özgüveniniz ve mali durumunuz üzerinde etkili olacak. Bu retro her zaman “iyileşmek” ile alakalıdır. “İyileşmek” pek çok olumlu çağrışıma sahip bir kelime olsa da, iyileşmenin çoğu zaman çok fazla acı, derinlemesine düşünme ve sıkı çalışma gerektirdiğini unutmayalım.