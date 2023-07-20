Venüs retrosuna son 2 gün: En çok etkilenecek burçlar açıklandı! Yaşanacaklara dikkat

VENÜS RETROSU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Venüs, 22 Temmuz’da tam olarak 28 derece Aslan’da geri hareket edecek ve sonraki 40 gün ve 40 gece aşk hayatınız, özgüveniniz ve mali durumunuz üzerinde etkili olacak. Bu retro her zaman “iyileşmek” ile alakalıdır. “İyileşmek” pek çok olumlu çağrışıma sahip bir kelime olsa da, iyileşmenin çoğu zaman çok fazla acı, derinlemesine düşünme ve sıkı çalışma gerektirdiğini unutmayalım.