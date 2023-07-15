Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!

Venüs gezegeni genel olarak kadın güzelliği ve estetik ile alakalı. Bu nedenle de retro dönemlerinde estetik bakımlar, estetik amaçlı ameliyatlar ve kozmetik konularda alerji gibi negatif olaylarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Hadi vakit kaybetmeden Venüs retrosu ne anlama geliyor, en çok hangi burçlar etkilenecek? Listelist'in derlemesine göre retro döneminde yaşanacaklar şöyle: