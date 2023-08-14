Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek!
Astrolog Dinçer Güner, 'Haftaya hızlı ve dinamik başlıyoruz" diyerek 14 Ağustos günlük burç yorumlarını paylaştı. Mars ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 4 gün... 12 burç bakın nasıl etkilenecek...
Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mars ile Uranüs arasında oluşacak üçgen açının hayatımıza olası etkilerini anlattı.
"Etki süresi 4 gün" diyen Dinçer Güner, 'Haftaya hızlı ve dinamik başlıyoruz" başlıklı yazısında öngörülerini şöyle sıraladı:
Özgürlük için savaşmak demektir; sizi kısıtlayan koşullar her ne ise, bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu on gün. Biraz daha spontane takılın bu aralar.
Hızlı davranacağız, hızlı çözümler üreteceğiz ve tez canlı davranacağız bu birkaç gün.