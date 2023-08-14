Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek!

Astrolog Dinçer Güner, 'Haftaya hızlı ve dinamik başlıyoruz" diyerek 14 Ağustos günlük burç yorumlarını paylaştı. Mars ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 4 gün... 12 burç bakın nasıl etkilenecek...

Astroloji Burç Burç Yorumları
Son Güncelleme:
Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek! - Resim: 1

Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mars ile Uranüs arasında oluşacak üçgen açının hayatımıza olası etkilerini anlattı.

1 18
Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek! - Resim: 2

"Etki süresi 4 gün" diyen Dinçer Güner, 'Haftaya hızlı ve dinamik başlıyoruz" başlıklı yazısında öngörülerini şöyle sıraladı:

2 18
Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek! - Resim: 3

Özgürlük için savaşmak demektir; sizi kısıtlayan koşullar her ne ise, bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu on gün. Biraz daha spontane takılın bu aralar.

3 18
Ünlü astrolog 'etki süresi 4 gün' diyerek uyardı: 12 burç birden etkilenecek! - Resim: 4

Hızlı davranacağız, hızlı çözümler üreteceğiz ve tez canlı davranacağız bu birkaç gün.

4 18