Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!

BALIKLAR DİKKAT

Güner, “Satürn en nihayetinde sorumluluk, disiplin, köşeye sıkışmışlıkla ve yeniden bir şeyleri düzenlemekle alakalı bir gezegen. Balık ve Yükselen Balıklar için ciddi anlamda hayatlarının sorumluluklarını almaları gereken, ellerini taşın altına sokmaları gereken, bir işe veya bir ortaklığa zamanlarını, paralarını, enerjilerini en etkili şekilde kullanmaları gereken bir süreç olacak 2024!” ifadelerini kullandı.