Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
TikTok’un dijital sohbet serisi T’Talks, Aralık ayında 2023 yılını temize çekmek için alanında uzman isimleri ağırladı. T’Talks’ın Aralık ayı konuklarından olan ünlü astrolog Dinçer Güner’in 2024 yılı öngörüleri dikkat çekti.
TikTok’un dijital sohbet serisi T’Talks, Aralık ayında 2023 yılını temize çekmek için alanında uzman isimleri ağırladı. T’Talks’ın Aralık ayı konuklarından olan ünlü astrolog Dinçer Güner’in 2024 yılı öngörüleri dikkat çekti. Dinçer Güner, 2023 yılında da yapay zeka destekli ChatGPT’nin hayatımıza girmesiyle bunun etkilerini hissetmeye başladığımızı söyledi.
“HAVA BURÇLARI SON 12 YILIN EN ŞANSLI DÖNEMİNİ YAŞAYACAK”
“2023 yılının Mayıs ayına kadar şans daha çok ateş burçlarından yanaydı ancak Jüpiter’in Boğa burcuna geçmesiyle, Boğalar, Oğlaklar ve Başaklar 2023’te daha şanslılardı” diyen Güner, Toprak grubu burçlarının şansının 26 Mayıs’a kadar süreceğinin altını çizdi.
Güner, bu burçların güzel fırsatlar yakalayabileceğini ve ekonomik anlamda rahatlama yaşayabileceklerini söylerken, 26 Mayıs’tan sonra şans ve fırsatların hava grubu burçlarında olacağını; İkizler, Terazi ve Kova burçlarının 12 yılın en şanslı dönemini yaşayacaklarını ifade etti.
2024 yılında yaşanacak Güneş ve Ay tutulmaları nedeniyle Koç, Terazi ve Yükselen Terazi burçlarının ortaklıklar, evlilikler, ülke değişiklikleri yaşayabileceklerini belirten Dinçer Güner, 2024 yılında kendisine en çok dikkat etmesi gereken burcun Balık ve Yükselen Balık burçları olduğunu söyledi.
BALIKLAR DİKKAT
Güner, “Satürn en nihayetinde sorumluluk, disiplin, köşeye sıkışmışlıkla ve yeniden bir şeyleri düzenlemekle alakalı bir gezegen. Balık ve Yükselen Balıklar için ciddi anlamda hayatlarının sorumluluklarını almaları gereken, ellerini taşın altına sokmaları gereken, bir işe veya bir ortaklığa zamanlarını, paralarını, enerjilerini en etkili şekilde kullanmaları gereken bir süreç olacak 2024!” ifadelerini kullandı.
2024 YILININ AŞK ŞAMPİYONU: OĞLAKLAR VE AKREPLER
2024 yılında aşk konusunda en şanslı burçların Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, Akrepler ve Yükselen Akrepler olduğunu söyleyen Güner, bu burçların 26 Mayıs’a kadar aşkta ve evlilikte oldukça şanslı, şahane bir zaman diliminde olacaklarını belirtti.
Güner “26 Mayıs’tan sonra Yükselen Yay, Yükselen Kova aşkla ilgili şahane bir dönem yaşayacaklar” dedi.
2024 senesinin Türkiye için çok önemli olacağını söyleyen Güner, Haziran ayından sonra ekonomik anlamda güçlü bir toparlanma ve ayağa kalkma sürecinin bizleri beklediğinin altını çizdi.
TikTok Hakkında
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