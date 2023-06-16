Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı!
Ünlü astrolog Dinçer Güner'den 16 Haziran günlük burç yorumları geldi. "Merkür ile Venüs arasında sekstil açı oluşacak" diyen Dinçer Güner, platonik aşıklara müjde verdi.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, "Seviyorsan itiraf et" diyerek merakla beklenen paylaşımını yaptı.
Twitter hesabından günlük burç yorumlarında bulunan Güner, “Merkür ile Venüs arasında sekstil açı oluşacak” öngörüsünde bulundu.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, şunları anlattı:
Barış konuşmaları yapmak, iltifatlar etmek ve almak, sevdiklerinize hediyeler almak, güzel haberler beklemek, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, yapıcı konuşmalar yapmak, ilan-ı aşk etmek, beğendiğiniz şeyler için alışverişe çıkmak ya da seveceğiniz seyahatler organize etmek, romantik ortamlar oluşturmak için harika günler.
İletişim nispeten daha sevgi dolu aktığı zamanlardır. Merkür ve Venüs'ün etkileşimi, yeni arkadaşlıkların, romantik ilişkilerin veya iş birliklerinin başlaması veya gelişmesi için uygun bir zemin sağlayabilir.