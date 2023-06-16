Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'den 16 Haziran günlük burç yorumları geldi. "Merkür ile Venüs arasında sekstil açı oluşacak" diyen Dinçer Güner, platonik aşıklara müjde verdi.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı! - Resim: 1

Ünlü astrolog Dinçer Güner,  "Seviyorsan itiraf et" diyerek merakla beklenen paylaşımını yaptı. 

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Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı! - Resim: 2

Twitter hesabından günlük burç yorumlarında bulunan Güner, “Merkür ile Venüs arasında sekstil açı oluşacak” öngörüsünde bulundu.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı! - Resim: 3

Ünlü astrolog Dinçer Güner, şunları anlattı: 

Barış konuşmaları yapmak, iltifatlar etmek ve almak, sevdiklerinize hediyeler almak, güzel haberler beklemek, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, yapıcı konuşmalar yapmak, ilan-ı aşk etmek, beğendiğiniz şeyler için alışverişe çıkmak ya da seveceğiniz seyahatler organize etmek, romantik ortamlar oluşturmak için harika günler.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner tek tek anlattı: Şimdi tam zamanı! - Resim: 4

İletişim nispeten daha sevgi dolu aktığı zamanlardır. Merkür ve Venüs'ün etkileşimi, yeni arkadaşlıkların, romantik ilişkilerin veya iş birliklerinin başlaması veya gelişmesi için uygun bir zemin sağlayabilir.

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