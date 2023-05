Ünlü astrolog Dinçer Güner tarih verip uyardı: Sakın bunları yapmayın!

Aslan burcu ise, merkezde olmak, yönetmek, idare etmek, komuta etmek, eğlenceli her türlü aktivite, eğlence yerleri, ego, kibir, gurur, her türlü sahne işleri, tiyatro, saraylar, organizasyonlar, kimlik, liderlik, önemli olma ihtiyacı, bir şeyi parlatmak, vitrine çıkarmak, gösteriye sunmak, kalp, sırt, saçlar, parlamak, dikkat çekmek, lüks ve gösterişli olan her şey, gösteriş budalası, aşırı hırs, buyurganlık, diktatör gibi sembolikleri bulunmaktadır.