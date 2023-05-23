Ünlü astrolog Dinçer Güner tarih verip uyardı: Sakın bunları yapmayın!
Ünlü astrolog Dinçer Güner merakla beklenen paylaşımını yaptı. Twitter hesabından duyuru yapan Güner, "Kükreme zamanı" başlıklı yazısında Mars'ın Aslan burcuna geçiş yaptığını duyurdu ve bunun etkisinin 10 Temmuz'a kadar devam edeceğinin altını çizdi.
Peki Mars'ın Aslan burcundaki yolculuğunu nasıl yorumlamalı? Dinçer Güner anlattı.
İşte, Dinçer Güner'in Twitter paylaşımı;
Bugün itibari ile Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 10 Temmuz’a kadar seyahat edecek.
Tabii Mars’ın Aslan burcundaki etkisini algılayabilmek için öncelikle Mars’ı ve sembolize ettiği konular hakkında fikir sahibi olmamız gereklidir. MARS; savaşarak elde etme, mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, fiziksel enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz, küfür, hakaret, kan, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, risk alma, inisiyatif kullanma, rekabet, cinsellik, eril enerjiler, öfke, hırsızlık ile sembolize edilir.
Aslan burcu ise, merkezde olmak, yönetmek, idare etmek, komuta etmek, eğlenceli her türlü aktivite, eğlence yerleri, ego, kibir, gurur, her türlü sahne işleri, tiyatro, saraylar, organizasyonlar, kimlik, liderlik, önemli olma ihtiyacı, bir şeyi parlatmak, vitrine çıkarmak, gösteriye sunmak, kalp, sırt, saçlar, parlamak, dikkat çekmek, lüks ve gösterişli olan her şey, gösteriş budalası, aşırı hırs, buyurganlık, diktatör gibi sembolikleri bulunmaktadır.
Bu dönem öncelikle ego-kibir ve küstahça davranışlar ikili ilişkilere çok zarar vereceğine işaret etmektedir.