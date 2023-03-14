Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar

KOÇ

Para ve servet bu iddialı işarete çekilir. Çalışmaktan zevk aldıkları için para onlar için nadiren dardır, ancak neredeyse gelir gelmez harcanabilirler. Sürekli olarak rekabette önde olmak için yenilikçi yollar ararlar. Para kazanmak ve yönetmek için neredeyse rakipsiz bir kapasiteleri var. Kesin olan bir şey var: Koç, olabildiğince çok para kazanarak olabildiğince çok eğlenecek!