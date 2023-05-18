Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Burçlar dünyasında evlilikleri çok sağlıklı ilerleyemeyen burçlar belli oldu. Bu 3 burçtan biriyle evlenmeden önce bir kez daha düşün...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileyen ve pek çok olayın çok daha farklı neticelenmesine neden olan durumların başında gelmektedir. Burçlar birbirlerinden her ne kadar farklı özelliklere sahip olsalar da bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerden bir tanesi evlilik hayatı sağlıklı ilerleyemeyen kişiler olurken, burçlar dünyasında evliliği ilerlemeyen burçlar belli oldu...
Balık burcu
20 Şubat ile 20 Mart arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler balık burcudur. Balık burçları genel özellikleri itibarıyla duygusal yönleri çok daha fazla ağır basan kişiler olurken, balık burçları kısa sürede depresyona girebilmektedirler.
Duygu durumları çoğunlukla gelgitli olan ve her daim büyük bir ilgi bekleyen balık burçları evlilik hayatına uyum sağlayamayabilirler. Sevmeyi ve sevilmeyi çok sevseler de evlilik sorumluluğu balık burçlarına çoğu zaman ağır gelebilmektedir.
Yay burcu
24 Kasım - 22 Aralık tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler yay burcudur. Yay burçları genel özellikleri itibarıyla sosyal çevresi fazlasıyla güçlü olan ve herkesle oldukça kolay bir şekilde iletişime geçebilecek olan kişilerdir.