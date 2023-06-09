Terk edilmekten çok korkuyorlar: İlişkide bağımlı hale gelen 5 burç açıklandı
Astrolojideki bazı burçlar ikili ilişkilerinde ya da arkadaşlık ilişkilerinde son derece bağımlı olabilir. Genellikle yalnız kalmaktan korkan bu burçların davranışları bir zaman sonra rahatsız edici hale gelir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları güçlü duygusal yapıları ve güvenlik arzularıyla tanınırlar. Derin bağlar oluşturma eğilimindedirler ve ilişkilerde bu sebeple bağımlı hale gelebilirler.
Güvence ve duygusal yakınlık ihtiyaçları, sevdiklerinden sürekli onay ve ilgi bekledikleri için yapışkan davranışlara yol açabilir.
BALIK BURCU
Balık burçları son derece empatik ve duygusal olarak hassastır. Terk edilme korkuları ve duygusal bağ kurma arzuları nedeniyle çok bağımlı olabilirler.
Romantik ve idealist yapıları, partnerlerinden sürekli güvence ve şefkat istemelerine yol açabilir.