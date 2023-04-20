Tek hatanızda sizi silebilirler: Keçi gibi inatçı 3 burç belli oldu
Astrolojide inatçı olmasıyla dikkat çeken burçlar var.
Bu burçlar her zaman bildiğini okur ve sabit fikirlidir. Onlara bir yanlış ya da hata yaptığınızda sizi asla dinlemeden bir daha görüşmek dahi istemeyebilir. Keçi gibi inatçı burçların listesini bu yazımızda bulabilirsiniz.
OĞLAK
Oğlak burçları sabit fikirli ve inatçıdır. Oğlak burçları reddedilmekten hiç hoşlanmazlar. Oğlak burçları istediklerini elde etmek için savaşır. Biri onlara "hayır" derse ve inatçı tavırlar göstermezse karşısındaki insanı ikna etmek için elinden geleni yapar.
KOÇ
Koç burçları kendi bildiğini okumayı sever. Koç burçlarının söylediklerini reddettiğinizde bu durum onların bu düşünceleri harekete geçirmesine teşvik eder. İnatçı yönleri ağır basan koç burçları yapılamaz denen her şeyi yapmaya çalışır.
BOĞA
Boğa burçları genellikle çok sabırlıdır. İnsanları dinlemeyi ve anlamayı çok severler. Boğa burçları o kadar inatçı olurlar ki reddedildiklerinde size tüm sinirini göstermek ister. Ayrıca onlara "hayır" dediğiniz için sürekli sizi rahatsız edebilirler.