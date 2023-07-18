Tam oh be diyeceklerdi, Venüs retrosuna yakalandılar: 40 gün sürecek, 4 burcu etkileyecek
Venüs, 22 Temmuz’da tam olarak 28 derece Aslan'da geri hareket edecek ve sonraki 40 gün özellikle aşk hayatı, özgüven ve mali durum gibi konular üzerinde etkili olacak. En çok etkilenen dört burcun ise kadersel sınavı daha yeni bitmişti.
Venüs retrosu her 8 yılda 5 defa, ortalama 584 günde bir gerçekleşiyor ve genelde 40 gün sürüyor. Bu durum tabii ki, astrolojik tahminleri ve yorumları büyük ölçüde etkiliyor. Venüs, geri gittiği dönemlerde gücünü tam anlamıyla gösteremiyor.
Venüs gezegeni genel olarak kadın güzelliği ve estetik ile alakalı. Bu nedenle de retro dönemlerinde estetik bakımlar, estetik amaçlı ameliyatlar ve kozmetik konularda alerji gibi negatif olaylarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek.
EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?
Venüs retrosu 3 Eylül’de tam olarak 12 derece Aslan’da sona erdiğinde, bu dönemde deneyimledikleriniz çok daha anlamlı olmaya başlayacak. Değerlerinizin artık durumunuzla uyuşmadığını fark ederseniz, Venüs gerilemesinin sizi özgür bıraktığını düşünebilirsiniz.
Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları, Güney ve Kuzey ay düğümlerinin Boğa – Akrep aksından çıkıp Koç – Terazi aksına geçmesiyle biraz rahatlayacaklardı. Ancak bu kez de Venüs retrosuna yakalanıyorlar.
40 gün sürecek retronun bu burçlara etkileri şöyle olacak: