Talihsizlik peşlerini bırakmıyor: En şanssız 3 burç belli oldu
Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Zodyak'ın en talihsiz 3 burcunu belirlemeyi mümkün kılan bir dizi istatistiksel çalışma yürüttüler. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise en talihsiz olan burçlar belirlendi. İşte o talihsiz burçlar...
Öyle burçlar varki bir gülüp bin ağlıyor. Şans yanlarından bile geçmiyor. Ne zaman bir konu hakkında büyük konuşsalar her zaman başlarına geliyor. İşte talihsizliğin kitabını yazan 3 burç...
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burcunda doğan kişiler nadiren mutlu olduğunu hisseder. Yengeçler genellikle kendilerinden, güçlerinden, yeteneklerinden ve hatta kendi görünümlerinden şüphe duyarlar. Ayrıca Yengeç burcunda doğan insanlar, kurtulması son derece zor olan kötü alışkanlıkların cazibesine kolayca yenik düşer.
Şikayetçi yapıları, insanları ile ilişki kurmalarına izin vermez, hatta aile hayatında bile, bu insanlar neredeyse her zaman kenardadır ve bu elbette onların yaşam sevincini azaltır.
BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak burçları üstlendiği sorumluluk yükü nedeniyle bir türlü rahatlayamaz. Başak burcuna şans nadir anlarda gülümser. Bu burca mensup kişiler hayatta elde ettikleri her şeyi sıkı çalışmalarına borçlular.