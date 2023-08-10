Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu!
Alışveriş tutkusu bazı insanlar için vazgeçilmez bir şeydir. Eline para geçtiği ilk anda alışverişe koşanların sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. İşte astrolojiye göre sürekli alışveriş yaparak parasını harcayıp borç içinde kalan 5 burç...
Alışveriş deyince onlar için akan sular duruyor. Sürekli yeni şeyler alıp bütçelerini zorlasalar da asla alışverişten vazgeçmiyorlar.
İşte sürekli yeni bir şeyler alıp borç içinde kalan 5 burç:
YAY BURÇLARI
İstediklerini alırken hesapçı olmayan Yay bireyi, kredi kartını limitinin sonuna kadar kullanabilir. Seyahat etmeyi ve özgür olmayı seven Yay bireyi, bu nedenle çok harcama yapabilir. Özellikle konu sevdiği insan olunca oldukça bonkör davranırlar.
İKİZLER
Giyim ve kuşamına çok dikkat eden İkizler bireyi, bu konuda harcadığı parayı çoğu zaman hesaplamaz. Alışveriş yapmak onlar için bir alışkanlık haline gelmiştir. İstediği şeyi alışveriş sırasında sadece almayı düşünen İkizler bireyi, çoğu zaman kartını son limitine kadar kullanmaktan imtina etmez.
BALIK BURCU
Elindeki parayı kontrollü şekilde kullanamayan Balık burcu bireyleri, giyimine ve bakımına düşkün olduğu için para harcamaktan çekinmez. Alışveriş onlar için kendilerine zaman ayırabildikleri bir etkinlik gibidir. Kazandıklarından daha fazlasını harcadıkları için zaman zaman parasız kalabilirler.