Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu!

İKİZLER

Giyim ve kuşamına çok dikkat eden İkizler bireyi, bu konuda harcadığı parayı çoğu zaman hesaplamaz. Alışveriş yapmak onlar için bir alışkanlık haline gelmiştir. İstediği şeyi alışveriş sırasında sadece almayı düşünen İkizler bireyi, çoğu zaman kartını son limitine kadar kullanmaktan imtina etmez.