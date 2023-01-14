Sultan olarak dünyaya gelen 4 burç!
Onlar el üstünde tutulmak, bakılmak, sevilmek için doğmuşlar resmen. Tam anlamıyla saraylara layıklar…
Bu burçlara mensup kişiler doğal güzellikleri ve karakterleriyle de çok dikkat çekiyor. Peki siz onlardan biri misiniz?
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Titiz derli toplu Boğa burçları saray sultanlarını bile sollarlar ama en yüksek rütbe sultan olduğu için sınırlarını biliyorlar. Boğa burçlarındaki asalet ve güçlü duruş tam bir sultanı temsil eder. Genellikle beyaz tenli Boğa burçları dikkatleri hemen üzerlerine çekerler.
ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)
Onlar sultan olarak doğmuşlar ama haberleri yok. Yönetimsel zekaları birer sultandan farksızdır. Savaş sırasındaki mücadeleleri sevdikleri için olan çabaları herkesi şaşırtır. Aslan burçları dominant bir güzelliğe sahiptir.
TERAZİ BURCU (23 EYLÜL-23 EKİM)
Dengelerin güzelliği Terazi burçları saraylar sizler için yaratılmıştır. Duygusal ve mantıksal olarak hareket ettikleri için dikkatleri çekerler. Çünkü gerektiği yerde duygusallıklarını gerektiği yerde mantıklarını devreye sokarlar. Onlar padişah bile yönetirler.