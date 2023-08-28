Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı

Her durumda ve her şartta doğruları söylemek her zaman önemli olsa da bazı insanlar kendi çıkarları için yalan söylemekten geri durmazlar. Bu insanlara karşı her zaman dikkatli olmakta fayda vardır. İşte astrolojiye göre doğuştan yalancı 4 burç...

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Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

Boş vaatler vermeyi seven İkizler bireyinin sözlerinin ciddiye almamak gerekir. Aklına estiği gibi konuşan, İkizler bireyiyle bir işe girişecekseniz iki kez düşünmenizde fayda var.

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Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı - Resim: 2

Hiç ummadığınız bir anda sizi yarı yolda bırakabilecek olan İkizler burcu, yalan konusunda en usta burçlardan biridir.

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Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı - Resim: 3

KOVA BURCU

Duygusallığı zirvede yaşayan Kova bireyinin bir dediği diğerini tutmaz. Duyguları söz konusu olduğunda denge ve tutarlı ve dengeli olmayan Kova bireyi, çelişkili burçlardan biridir.

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Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı - Resim: 4

Kova burcundan biriyle ilişki yaşıyorsanız gerçekten hayatınız çok zor geçecektir. Gelişi güzel yalan söyleyen Kovalar adeta sizi hayattan soğutabilirler.

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