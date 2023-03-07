Sizi her an yerin dibine geçirebilirler: İşte laf sokma konusunda en usta 3 burç
En sivri dilli burçlar, 'laf sokma sanatı' konusunda kendilerini oldukça usta bilir ve bu özellikleri ile adeta övünürler.
En sivri dilli burçlar, 'laf sokma sanatı' konusunda kendilerini oldukça usta bilir ve bu özellikleri ile adeta övünürler.
Üstelik laf yerini öyle bir bulur ki, karşıdaki kişi bırakın konuşmayı, nutku tutulur. Öyle bir taarruz altında kalır ki, ya başa çıkabilecek zeka kapasitesi ya da ortayı terk etmek gerekir.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu 'laf sokma' konusunda en tehlikeli burçtur, ancak bu özelliklerini hem ortaya koymazlar. Büyük ihtimalle önce arkadan iş çevirip manipüle etmeyi tercih edeceklerdir. Asla ama asla sırlarınızı ve zayıf yanlarınızı onların yanında anlatmayın. Dengesiz bir anında sizi yerin dibine geçirebilir.
BAŞAK BURCU
Başak burcu laf sokma sanatını tatlı dille icra eder. Başarısız olduğunuzda baskılar ve sizi olduğunuzdan farklı biri gibi gösterebilirler. Başak burçları sizle işi olmadıkları sürece asla ama asla sizinle muhatap olmazlar. Menfaatleri bitince arayıp sormazlar.