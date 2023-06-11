Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı
Bazı insanlar bir kez verdikleri kararlardan vazgeçemezler. Soğuk ve gergindirler. O kişi haklı olsa bile kimseden tek kelime duymazlar.
BOĞA BURCU
İstikrar ve güvenliğe her şeyden çok değer verirler. Değişime dirençlidirler ve sabit rutinlere bağlı kalmayı tercih ederler.
İnatçılıkları ve uyum sağlama konusundaki isteksizlikleri, özellikle inançları söz konusu olduğunda, bazen gergin ve katı görünmelerine neden olabilir.
ASLAN BURCU
Güçlü bir gurur duyguları ve tanınma ihtiyaçları vardır. Kontrol altında olmayı severler ve sırf otorite imajlarını sürdürebilmek için davranışlarında ve beklentilerinde katılaşabilirler.
Aslanlar, gergin tavırlarına katkıda bulunan geri bildirim veya eleştiriye karşı dirençli olabilir.