Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı

Bazı insanlar bir kez verdikleri kararlardan vazgeçemezler. Soğuk ve gergindirler. O kişi haklı olsa bile kimseden tek kelime duymazlar.

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Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı - Resim: 1

BOĞA BURCU

İstikrar ve güvenliğe her şeyden çok değer verirler. Değişime dirençlidirler ve sabit rutinlere bağlı kalmayı tercih ederler.

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Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı - Resim: 2

İnatçılıkları ve uyum sağlama konusundaki isteksizlikleri, özellikle inançları söz konusu olduğunda, bazen gergin ve katı görünmelerine neden olabilir.

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Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı - Resim: 3

ASLAN BURCU 

Güçlü bir gurur duyguları ve tanınma ihtiyaçları vardır. Kontrol altında olmayı severler ve sırf otorite imajlarını sürdürebilmek için davranışlarında ve beklentilerinde katılaşabilirler.

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Sinir küpüne dönmüşler: En gergin 5 burç açıklandı - Resim: 4

Aslanlar, gergin tavırlarına katkıda bulunan geri bildirim veya eleştiriye karşı dirençli olabilir.

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