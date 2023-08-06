Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı

ASLAN BURCU

Tıpkı Yay burcu gibi bir ateş grubu burcu olan Aslan, onlara göre daha ciddidir. Sorumluluklarını yerine getirmekten ve kendini gerçekleştirmekten keyif alır. Hatta kendini koşuşturmaya bazen öylesine kaptırır ki, kariyer yaparken hayatının aşkını bile kaçırabilir.