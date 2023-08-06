Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı

Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ama bir o kadar da ayakları yerden kesen bir ilişki, ruh sağlığımıza iyi geleceği gibi, yaşamın zorluklarıyla mücadele etmemize katkı sağlar. Ancak bazı burçlar var ki, sizi sevdiğinize bin pişman ediyor.

Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı - Resim: 1

YAY BURCU

Eğlenceli tavırlarıyla ortamın en dikkat çeken burçlarından olan Yay burcu. arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta o kadar kötüdür. Gerçekten ilgisini çekseniz ve size sırılsıklam aşık olsa bile, özgürlüğünün elinden gittiğini anladığı an canavara dönüşebilir.

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Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı - Resim: 2

Önce sizi görmezden gelir, bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise kavgacı olduğunuzu söyleyerek sizi manipüle eder. Anlaşılabilmek için kurduğunuz her bir cümle atmosferde gezip dolaşır da yine de bir Yay burcunun kulağından içeri girmez.

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Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı - Resim: 3

Size olan yabancılaşma sürecini izlerken, kahrolmamak elde değildir. Birkaç gün önce sizin için her şeyle savaşabilecek birinin, bir sabah uyandığında ilgisiz birisine dönüştüğünü görmek, elbette büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

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Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı - Resim: 4

ASLAN BURCU

Tıpkı Yay burcu gibi bir ateş grubu burcu olan Aslan, onlara göre daha ciddidir. Sorumluluklarını yerine getirmekten ve kendini gerçekleştirmekten keyif alır. Hatta kendini koşuşturmaya bazen öylesine kaptırır ki, kariyer yaparken hayatının aşkını bile kaçırabilir.

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