Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı
Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ama bir o kadar da ayakları yerden kesen bir ilişki, ruh sağlığımıza iyi geleceği gibi, yaşamın zorluklarıyla mücadele etmemize katkı sağlar. Ancak bazı burçlar var ki, sizi sevdiğinize bin pişman ediyor.
YAY BURCU
Eğlenceli tavırlarıyla ortamın en dikkat çeken burçlarından olan Yay burcu. arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta o kadar kötüdür. Gerçekten ilgisini çekseniz ve size sırılsıklam aşık olsa bile, özgürlüğünün elinden gittiğini anladığı an canavara dönüşebilir.
Önce sizi görmezden gelir, bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise kavgacı olduğunuzu söyleyerek sizi manipüle eder. Anlaşılabilmek için kurduğunuz her bir cümle atmosferde gezip dolaşır da yine de bir Yay burcunun kulağından içeri girmez.
Size olan yabancılaşma sürecini izlerken, kahrolmamak elde değildir. Birkaç gün önce sizin için her şeyle savaşabilecek birinin, bir sabah uyandığında ilgisiz birisine dönüştüğünü görmek, elbette büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.
ASLAN BURCU
Tıpkı Yay burcu gibi bir ateş grubu burcu olan Aslan, onlara göre daha ciddidir. Sorumluluklarını yerine getirmekten ve kendini gerçekleştirmekten keyif alır. Hatta kendini koşuşturmaya bazen öylesine kaptırır ki, kariyer yaparken hayatının aşkını bile kaçırabilir.