Sevgililerini uçan kuştan kıskanıyorlar: En kıskanç 5 burç belli oldu

İlişkilerinde sahiplenici ve kıskanç özellikleri daha yoğun olarak ortaya çıktığı için idare edilmesi zor olabilirler. Kıskanç bir Akreple sürdürülen ilişkide, alttan alan ve toparlayıcı olan partnerleridir. Onun, ilişkide yaşattığı kıskançlık, mutsuzluğunuza yol açabileceği için idare edici davranışlar ilişkinizi olumlu etkiler.