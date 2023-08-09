Sevgililerini uçan kuştan kıskanıyorlar: En kıskanç 5 burç belli oldu
İlişkide kıskançlık duygusu kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar, sevgilisini uçan kuştan bile kıskanır. İşte astrolojiye göre en çok kıskanan 5 burç...
AKREP BURCU
Kıskançlık kelimesi kullanıldığı zaman ilk akla onlar gelir. İlişkide kontrolcü bir yapıda olan Akrep bireyi, olayları kontrolünden çıktığı zaman baskın olan bu duygularını fazlasıyla açığa vururlar.
İlişkilerinde sahiplenici ve kıskanç özellikleri daha yoğun olarak ortaya çıktığı için idare edilmesi zor olabilirler. Kıskanç bir Akreple sürdürülen ilişkide, alttan alan ve toparlayıcı olan partnerleridir. Onun, ilişkide yaşattığı kıskançlık, mutsuzluğunuza yol açabileceği için idare edici davranışlar ilişkinizi olumlu etkiler.
KOÇ BURCU
Kıskandığı zaman bunu hal ve hareketleriyle karşı tarafa hissettiren Koç burcu, geri planda kaldığı zaman bunu ortaya koyar. Genel olarak yüksek özgüven sahibi olan Koçlar, ikinci plana atılmadığı sürece kıskançlık çıkarmaz. Partnerinin ilgisinin sadece kendi üzerinde olmasını isteyen Koç bireyi, kıskançlığı ortaya çıktığında ise karşısındaki kişiyi incitebilir.
BOĞA BURCU
Boğa bireyi istedikleri olmayınca kıskançlık duygusunu hisseder. Kıskançlık duygusunu kontrol edemeyen Boğa bireyi, hayatında sorunlar yaşayabilir. İlişkide fazlaca ilgi bekleyen Boğa burcunun İlişkilerinde, kıskançlık onlar için bir sevgi ve bağlılık göstergesidir.