Sevgi dolu günler onları bekliyor: Ekimde aşkı bulacak burçlar açıklandı

YAY BURCU

Ekim ayında şanslı olan Yay burcu, uzun süredir beklediği bir para varsa ona kavuşacak. Sevgilisinden ayrı olan Yay burcu, ikinci bir şansı bulabilir. Eğer yeni bir kişiyi hayatında arıyorsa sabırlı olarak o kişiyle tanışabilir. Evli olan Yay bireyleri, eşleriyle bu ay seyahat etme şansı bulabilir.