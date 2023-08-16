Seveni süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı

Önce sizi görmezden gelir, bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise kavgacı olduğunuzu söyleyerek sizi manipüle eder. Anlaşılabilmek için kurduğunuz her bir cümle atmosferde gezip dolaşır da yine de bir yay burcunun kulağından içeri girmez.