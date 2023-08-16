Seveni süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı
Bazı burçlar var ki, sizi sevdiğinize bin pişman ediyor. İşte kalpsizlikleriyle 'Keşke hiç tanışmasaydım' dedirten 5 burç...
Yay burcu
Eğlenceli tavırlarıyla ortamın en dikkat çeken burçlarından olan yay burcu. arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta o kadar kötüdür. Gerçekten ilgisini çekseniz ve size sırılsıklam aşık olsa bile, özgürlüğünün elinden gittiğini anladığı an canavara dönüşebilir.
Önce sizi görmezden gelir, bu durumdan rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ise kavgacı olduğunuzu söyleyerek sizi manipüle eder. Anlaşılabilmek için kurduğunuz her bir cümle atmosferde gezip dolaşır da yine de bir yay burcunun kulağından içeri girmez.
Size olan yabancılaşma sürecini izlerken, kahrolmamak elde değildir. Birkaç gün önce sizin için her şeyle savaşabilecek birinin, bir sabah uyandığında ilgisiz birisine dönüştüğünü görmek, elbette büyük bir şok yaşatacaktır.
Bu şok, daha sonra yerini hayal kırıklığına ve cevaplanmamış sorulara bırakabilir. Özetle bir yay burcunu sevmeden ve kalbinizi açmadan önce iki kere düşünün.