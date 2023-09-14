Sevdikleri an terk ediliyorlar: Aşk acısı çekmeye mahkum 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, hak ettikleri sevgiyi görmek konusunda diğerlerine göre daha şanssız. Özellikle 5 burç, yoğun duyguları karşısında aşk acısı çekmeye mahkum gibi gözüküyor.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları, duygusal ve hassas bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar ve terk edilmekten çok korkarlar. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir aşk acısı çekerler.
BOĞA BURCU
Boğa burçları, güvenilir ve sadık bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok sahiplenici olabilirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.
KOVA BURCU
Kova burçları, bağımsız ve özgür bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar, ancak aynı zamanda kendi özgürlüklerine de değer verirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.
AKREP BURCU
Akrep burçları, tutkulu ve yoğun bir burçtur. Sevdiklerine karşı büyük bir sevgi beslerler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir öfke ve üzüntü yaşarlar.