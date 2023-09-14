Sevdikleri an terk ediliyorlar: Aşk acısı çekmeye mahkum 5 burç açıklandı

KOVA BURCU

Kova burçları, bağımsız ve özgür bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar, ancak aynı zamanda kendi özgürlüklerine de değer verirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.