Seni seviyorum dediklerinde kaçın: En çok aldatan 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, birlikte oldukları insana gerçek anlamda bir seni seviyorum diyemezler. Bu sözü maalesef perde olarak kullanırlar. Mutlaka akıllarını karıştıran, partnerlerini aldatmalarına yol açan hal ve hareket içerisine girerler. Bu kapsamda en çok aldatan beş burç açıklandı.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu, partnerini aldatmaya en meyilli burçlar arasında yer alır. Çünkü sürekli kararsızlık içerisinde yaşayan bu burcun aklı hep bir başkasındadır. Sosyal bir burç olan ikizler, sürekli olarak flört etmekten keyif alır.
Eğer ikizler burcunun enerjisini yükseltemezseniz ve artık sizinle eğlenemiyorsa sizden ayrılmak istemediği için sizi aldatacaktır. Sizden ayrılmama sebebi ise aklının sizde kalma ihtimalidir. İkizler burcu aldatmayı bir oyun ve eğlence olarak gördüğü için sadık kalmayı pek başaramaz.
KOÇ BURCU
Koç burçları aldatmaya meyilli burçlar arasında ikinci sırada yerini alır. Bu burç dürtüsel olduğu için aldatmaya meyilli bir burçtur. Düşünmeden hareket eden Koçlar, aldatma sebebi olarak 'bir anlık hata' açıklamasını da tam olarak bu yüzden yaparlar.
Sizinle fırtınalı bir romantizm yaşayabilirler ama bir noktadan sonra her şey yokuş aşağı gidebilir. Huzursuzdurlar ve sürekli değişime ihtiyaç duyarlar, ayrıca her hareketlerinin takdir edilmesini isterler. İlgisiz kalmaları halinde kendilerini daha büyük bir ilgiyle sarıp sarmalayacak birine ihtiyaç duymaları muhtemeldir.
BALIK BURCU
Duygusallıklarıyla ön plana çıkan balık burçları, nihayetinde bir su grubudur ve bu onları sürprizli bir karakter yapabilir. Balık burçları ilişkilerinde sahip olduklarına tamamen zıt şeyler aramaya eğilimlidirler.
Ulaşamadıklarının çekici olması, balık burçlarını romantik ilişkilerde sadakatten uzak bir burç yapabilir.
YAY BURCU
Doğası gereği dışa dönük olan yaylar, ateş grubuna dahildirler. Doğaları gereği dürtüsel ve maceracıdırlar, ayrıca bağımlılık yaratan iletişimlere karşı isteksizdirler. Bu durum elbette 'yüzde yüz aldatırlar' gibi bir sonuç doğurmaz ancak onları bir ilişkiye bağlamanın çok zor olduğunu atlamamak gerekir.
Bir Yay burcu zor aşık olur ancak eğer gerçek bir sevgiyle kuşatıldıysa bunun hakkını vermeyi de ihmal etmez.
KOVA BURCU
Kova burçları, özgürlüklerine çok düşkündür. Başkalarına bağımlı olmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle, bir ilişkide kendilerini sıkılmış hissederlerse, aldatmaya yönelebilirler.
Ayrıca Kova burçları, yeniliklere açıktır. Rutin bir ilişkiden hoşlanmazlar. Bu nedenle, yeni bir heyecan arayışındayken, aldatmaya yönelebilirler. Karşı cinsten çok fazla ilgi görürler. Bu ilgi de aldatmaya yönelmelerine neden olabilir.