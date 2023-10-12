Seni seviyorum dediklerinde kaçın: En çok aldatan 5 burç açıklandı

Eğer ikizler burcunun enerjisini yükseltemezseniz ve artık sizinle eğlenemiyorsa sizden ayrılmak istemediği için sizi aldatacaktır. Sizden ayrılmama sebebi ise aklının sizde kalma ihtimalidir. İkizler burcu aldatmayı bir oyun ve eğlence olarak gördüğü için sadık kalmayı pek başaramaz.