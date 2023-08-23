Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı
Duygular herkes için önemlidir. Ancak bazı insanlar sevincini, üzüntüsünü, korkularını ve endişelerini diğer kişilere yansıtmak istemez. Duygusuz görünmeye çalışır ve yaşanılan her olaya karşı tepkisizdir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları kimseye güvenemez. Bu sebeple duygularını asla paylaşmazlar. Boğalar, insanlara güvenme konusunda çok seçici davranır.
İncinmeyi asla göze alamazlar. Çünkü duygularını paylaştıklarında eğer yara alırlarsa toparlanmaları çok zor olur. Boğa burçları bu sebeple duygularını gizlemeyi tercih eder.
BAŞAK BURCU
Başak burcu başkalarının önünde ne ifade ettikleri konusunda son derece dikkatli davranır. Kendilerini tutmayı ve savunmasız yanlarını göstermemeyi tercih ederler. İncinme korkuları o kadar güçlüdür ki, kalp kırmak yerine yalnız kalmayı tercih ederler. Duygularını gizleme konusunda da oldukça iyidirler.
Başak burçları birini gerçekten sevse bile ona her zaman mesafeli davranır. Duygularını belli etmeden önce her şeyden emin olmak ister.