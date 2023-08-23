Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı

BAŞAK BURCU

Başak burcu başkalarının önünde ne ifade ettikleri konusunda son derece dikkatli davranır. Kendilerini tutmayı ve savunmasız yanlarını göstermemeyi tercih ederler. İncinme korkuları o kadar güçlüdür ki, kalp kırmak yerine yalnız kalmayı tercih ederler. Duygularını gizleme konusunda da oldukça iyidirler.