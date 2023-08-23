Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı

Duygular herkes için önemlidir. Ancak bazı insanlar sevincini, üzüntüsünü, korkularını ve endişelerini diğer kişilere yansıtmak istemez. Duygusuz görünmeye çalışır ve yaşanılan her olaya karşı tepkisizdir.

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Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı - Resim: 1

BOĞA BURCU

Boğa burçları kimseye güvenemez. Bu sebeple duygularını asla paylaşmazlar. Boğalar, insanlara güvenme konusunda çok seçici davranır.

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Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı - Resim: 2

İncinmeyi asla göze alamazlar. Çünkü duygularını paylaştıklarında eğer yara alırlarsa toparlanmaları çok zor olur. Boğa burçları bu sebeple duygularını gizlemeyi tercih eder.

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Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı - Resim: 3

BAŞAK BURCU

Başak burcu başkalarının önünde ne ifade ettikleri konusunda son derece dikkatli davranır. Kendilerini tutmayı ve savunmasız yanlarını göstermemeyi tercih ederler. İncinme korkuları o kadar güçlüdür ki, kalp kırmak yerine yalnız kalmayı tercih ederler. Duygularını gizleme konusunda da oldukça iyidirler.

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Savunmasız yanlarını asla göstermiyorlar: Duygusuzluğun kitabını yazan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Başak burçları birini gerçekten sevse bile ona her zaman mesafeli davranır. Duygularını belli etmeden önce her şeyden emin olmak ister.

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