Sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burçlar belli oldu
Burçların özellikleri bazen sizi şaşırtabilir. Çok başarılı olan bir burç aynı zamanda dedikodu düşkünü olabilir. Gıybet tutkunu olan bu burçların yanında dikkat...
İnsan olarak hemen hemen herkesin başkaları hakkında konuştuğuna şahit oluruz. Bu özellik bazı burçlarda biraz daha öne çıkıyor ve muhabbet hep gıybete dönüşüyor. Siz siz olun arkanızdan konuşanlara karşı gözü açık olun. Posta'nın haberine göre dedikoduyu en seven burçlar şöyle:
İkizler
Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz!
İkizler genel olarak duygusal bir burç olsa da sır saklama konusunda usta değillerdir. Ağızlarında deyim yerinde asla bakla ıslanmaz. İkizlere sır verirken de dikkat etmenizde fayda var.
Aslan
Bulundukları ortamda ilgi çekmeyi başaran Aslan burcu doğrudan dedikodu yapmaz ama herkes onlarla bir şeyleri konuşmak ister. Dolayısıyla bir şekilde dedikoduya meyilli oluyorlar.