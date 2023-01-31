Sakın bu burçları eleştirmeyin: Çılgına dönüyorlar
Çevrenizdeki bazı insanlar kendilerine gelene eleştirileri asla kabul etmez. Her işi kusursuz yaptıklarını düşünürler. Onları eleştirdiğinizde ya da hatalarını söylediğinizde öfkeden çılgına dönebilirler. Astrolojide de eleştiriye tahammül edemeyen burçlar var.
Astrolojideki bazı burçlar kendilerine gelen eleştirileri asla kabul etmez. Onlar her işi doğru ve kusursuz yaptıklarını düşünür.
Hatalarını genellikle görmezden gelirler. Herhangi bir eleştiri karşısında kendilerini çok kötü hissederler ve öfkelenirler. Bu sebeple de sevdikleri insanların kalbini kırarlar. Astrolojide asla eleştirmemeniz gereken burçları Posta.com.tr okurları için derledik.
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu iş ve kariyer hayatına çok düşkündür. Ömrü boyunca durmadan çalışabilir.
Oğlak burçları başarılı olmak için elinden geleni yapar. Ancak oğlak burçları bazen çok sabit fikirli olabilir. Yaptıkları yanlışları analiz edemezler. Biri onları eleştirdiğinde kendi bildiği doğruyu savunur. Oğlak burcunu eleştirdiğinizde bunu asla unutmaz.
BAŞAK BURCU
Başak burçları mükemmeli sever. Herkesten kendilerini üstün görürler. Onlara göre zekaları, iş ahlakları ve yaratıcı yeteneklerinden şüphe edilemez ve edilmemelidir.