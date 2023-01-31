Sakın bu burçları eleştirmeyin: Çılgına dönüyorlar

Astrolojideki bazı burçlar kendilerine gelen eleştirileri asla kabul etmez. Onlar her işi doğru ve kusursuz yaptıklarını düşünür.

Hatalarını genellikle görmezden gelirler. Herhangi bir eleştiri karşısında kendilerini çok kötü hissederler ve öfkelenirler. Bu sebeple de sevdikleri insanların kalbini kırarlar. Astrolojide asla eleştirmemeniz gereken burçları Posta.com.tr okurları için derledik.