Sakın aşık hallerine kanmayın: Kimseye aşık olmayan 4 burç açıklandı

Aşık olmak, bir insana değer vermek ve tutkulu bir ilişki yaşamak kimi insan için büyük önem taşır. Astrolojide de aşksız yaşayamayan burçlar vardır. Ancak bu burçların yanında kimseye aşık olmayan ve bağlanmaktan korkan burçlar da olur. Posta'nın derlemesine göre o burçlar şöyle: