Sakın aşık hallerine kanmayın: Kimseye aşık olmayan 4 burç açıklandı
Aşk çok özel ve kıymetli duygulardan biri. Ancak bazı burçlar aşık olmayı sevmez ve her şey yolunda gidiyor gibi görünürken ortadan kaybolabilirler. İşte o 3 burç...
Bazı insanlar aşksız yaşayamazken bazıları da flört konusunda çok seçici davranabilir. Kimseye aşık olamayan insanlar genellikle sadece kendilerini sever. Bu sevgilerini paylaşmaya cesaret edemezler. Astrolojide de asla aşık olmayan burçlar var.
Aşık olmak, bir insana değer vermek ve tutkulu bir ilişki yaşamak kimi insan için büyük önem taşır. Astrolojide de aşksız yaşayamayan burçlar vardır. Ancak bu burçların yanında kimseye aşık olmayan ve bağlanmaktan korkan burçlar da olur. Posta'nın derlemesine göre o burçlar şöyle:
1-İKİZLER BURCU
İkizler burcu, aşk ve sevgi konularında genellikle çok kararsız davranır. Aşkta ne istediğini pek bilmez ve birden fazla kişiden hoşlanabilir. İkizler burcu olan kişileri bu kararsız yönü onların dolu dizgin bir aşk yaşamasına engel olur.
İkizler burcu tam olarak ne istediğine karar veremediği için bu durum sebebiyle duyguları genellikle yarım kalır. Çünkü bir ikizler burcu her zaman daha iyisini ister.