Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor
Elde edilmesi zor olanı oynamak, bir kişinin ilk aşamalarda entrika yaratmak veya potansiyel bir partneri etkilemek için romantik yaklaşımlara karşı direnç veya isteksizlik gösterdiği bir flört ve ilişki stratejisidir.
AKREP BURCU
Bu burç gizemlidir ve genellikle yoğun bir kişiliğe sahiptir. Çoğu zaman insanların gerçek hisleri ve niyetleri hakkında tahminde bulunmalarını sağlamaktan hoşlanırlar.
Bu gizemli hava, gerçekten ilgilenseler bile, ulaşılması zor bir oyunu oynuyormuş gibi görünmelerine neden olabilir.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar genellikle hedeflerine ve sorumluluklarına odaklanırlar, bu da romantik durumlarda mesafeli veya çekingen görünmelerine neden olabilir.
Kariyerlerine ve kişisel başarılarına ilişkilerden daha fazla öncelik verebilirler ve elde edilmesi zor bir oyun izlenimi verebilirler.