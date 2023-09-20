Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor

Elde edilmesi zor olanı oynamak, bir kişinin ilk aşamalarda entrika yaratmak veya potansiyel bir partneri etkilemek için romantik yaklaşımlara karşı direnç veya isteksizlik gösterdiği bir flört ve ilişki stratejisidir.

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Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor - Resim: 1

AKREP BURCU

Bu burç gizemlidir ve genellikle yoğun bir kişiliğe sahiptir. Çoğu zaman insanların gerçek hisleri ve niyetleri hakkında tahminde bulunmalarını sağlamaktan hoşlanırlar.

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Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor - Resim: 2

Bu gizemli hava, gerçekten ilgilenseler bile, ulaşılması zor bir oyunu oynuyormuş gibi görünmelerine neden olabilir.

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Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor - Resim: 3

OĞLAK BURCU

Oğlaklar genellikle hedeflerine ve sorumluluklarına odaklanırlar, bu da romantik durumlarda mesafeli veya çekingen görünmelerine neden olabilir.

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Romantizm onları asla etkilemiyor: Bu burçları elde etmek çok zor - Resim: 4

Kariyerlerine ve kişisel başarılarına ilişkilerden daha fazla öncelik verebilirler ve elde edilmesi zor bir oyun izlenimi verebilirler.

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