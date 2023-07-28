Retro onları vuruyor: İşte Ağustos ayını çok zor geçirecek burçlar
Astrologlar, ağustos ayındaki Venüs gerilemesi sırasında bazı burçları zorlu bir sürecin beklediğini açıkladılar. İşte ağustos ayında zorlu bir kıskaca girecek o burçlar.
Astrologlar ağustos Venüs retrosu sırasında bazı burçların olumsuz etkileneceğini tahmin ediyor. Bu dönemin birçok kişi için özellikle zorlayıcı olması bekleniyor. Ağustos ayında zorluklarla karşılaşması muhtemel burçlara ve hayatları üzerindeki potansiyel etkilerine daha yakından bakalım.
BOĞA BURCU
Boğa burcu bireylerini ağustos ayında zor günler bekliyor. Gerileme, özellikle çözülmemiş konularla ilgili iç çatışmaları tetikleyebilir. Ancak, aşk hayatlarında önemli değişikliklere tanık olmaları muhtemel olduğundan Boğa burcu için her şey kıyamet ve kasvet olmayacaktır. Bu dönem büyüme ve iyileşme için bir fırsat sunuyor.
ASLAN BURCU
Aslan burcu gerilemenin etkilerini hissedecek bir diğer burçtur. Kararsızlıklar ve özgüven sorunları bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Astrologlar, bu aşamayı sorunsuz bir şekilde atlatmak için Aslan burcu bireylerine başkalarının fikirleri hakkında aşırı endişelenmemelerini tavsiye ediyor. Kendilerine sadık kalmak, Venüs gerilemesi sırasında zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır.
AKREP BURCU
Akrepler kariyer hedefleri doğrultusunda çalışırken kendilerini bir öz inceleme süreci içinde bulabilirler. Bu dönem, düşüncelerini ve ideallerini dikkatli bir şekilde analiz etmelerini gerektirerek uygun adımları atmalarını sağlar. Akrepler arzuları üzerine düşünerek, gerileme döneminde profesyonel yaşamlarında önemli adımlar atabilirler.