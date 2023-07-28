Retro onları vuruyor: İşte Ağustos ayını çok zor geçirecek burçlar

BOĞA BURCU

Boğa burcu bireylerini ağustos ayında zor günler bekliyor. Gerileme, özellikle çözülmemiş konularla ilgili iç çatışmaları tetikleyebilir. Ancak, aşk hayatlarında önemli değişikliklere tanık olmaları muhtemel olduğundan Boğa burcu için her şey kıyamet ve kasvet olmayacaktır. Bu dönem büyüme ve iyileşme için bir fırsat sunuyor.