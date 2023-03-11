Reddedilmeyi asla kabul edemeyen üç burç belli oldu
Burçlar dünyasında reddedilmeyi hazmedemeyen burçlar belli oldu. Bu burçlarla kesinlikle ters düşmeyin, tüm asabi yanlarını anında görebilirsiniz. İşte hayatınızı karartma potansiyeline sahip o burçlar...
Burçlar kişinin karakter özelliklerini büyük ölçüde yansıtan ve kişinin hayatında olumlu olumsuz pek etkileri bulunurken, gökyüzünde meydana gelen olayların tamamı da burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin oluşmasına neden oluyor.
Burçlar dünyasında aynı zamanda çeşitli ortak özellikler bulunduğu da biliniyor. Bu ortak özelliklerden bir tanesi de reddedilmeye karşı olan savunma mekanizmalarıyla alakalı.
Reddedildiklerinde anında tüm zırhlarını çıkaran burçlar karşısındaki kişinin hayatını adeta zindana çevirebiliyor. İşte reddedilmeyi asla kabul edemeyen o burçlar;
Koç burcu
21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla kendi sınırlarının fazlasıyla farkında olan ve özgür bir ruha sahip olan kişilerdir.