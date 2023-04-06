Rakiplerini çılgına çeviriyorlar: İşte kaybetmeyi hiç sevmeyen 5 burç

ASLAN BURCU

Aslan burçları kaybetmeyi sevmeyen başka bir burçtur. Bu burç gururlu, kendinden emin ve kontrolcüdür.

Her şeyi elinde tutmayı çok sever. Kendilerini kazananlar olarak görürler ve önemsedikleri herhangi bir şey söz konusu olduğunda çok rekabetçi olabilirler.