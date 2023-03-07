Rakamlarla hesaplanıyor: İşte astrolojide isminize göre kaderinizin şifreleri
Astrolojide ismimizin enerjisinin bizim üzerimizde nasıl bir etkide bulunduğuna dair, bazı bilgiler mevcuttur. İsmimizin ve doğum tarihimizin yaşamımızı etkilendiğine dair inançlar da bulunuyor. Peki, isminize göre astrolojide kaderinizin şifresi ne?
Zaman zaman herkes ismini merak eder ve mutlaka anlamına bakar. Çoğu zaman bu anlamlar beklentimizi karşılamaz. Peki, astrolojiye göre isminizin ne ifade ettiğini hiç düşündünüz mü?
İsimlerimizin astrolojik boyutta bir anlamı bulunuyor. Adınız, soyadınız, göbek adınız ve doğum bilgileriniz değerlendirmeye alınarak hesaplama yapılıyor. Böylece isminize göre karakteriniz hakkında ipucu çıkıyor. Peki, isimlerin astrolojik anlamı ne? İsminize göre astrolojide kaderinizin şifresi ne?
Bu yazıda numeroloji ve taşıdığımız isimlerin hayata etkileri hakkında bilgilere yer verdik. Siz de verdiğimiz örneklerden yola çıkarak adınızı hesaplayarak hem kendi karakteriniz hem de merak ettiğiniz kişilerin özellikleri hakkında ipucu bulabilirsiniz...
NUMEROLOJİ NEDİR?
Sayı ve harflere kodlanarak, belirli hesaplarla insanların kader ve karakterlerinin hesaplama işlemine numeroloji denir. Bu işleme Türk İslam kültüründe ebced hesabı denirken, Avrupa'da numeroloji olarak isimlendiriliyor.