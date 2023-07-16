Rahatına en düşkün 3 burç belli oldu! İşte en duyarsız burçlar

YAY BURCU

Yay burcu astrolojide özgürlüğüne en düşkün burçlar arasında yer alır. Yay burçları ayrıca açık sözlü olması ile bilinir. Her düşündüğünü ya da gördüğünü hemen sözler. Yay burcunun gizlisi saklısı olmaz. Gerçekleri herkesin yüzüne söylediği için kırıcı olabilir.