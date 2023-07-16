Rahatına en düşkün 3 burç belli oldu! İşte en duyarsız burçlar
Etrafına en duyarsız 3 burç belli oldu. Onlar özgürlüklerine ve rahatlarına en düşkün insanlar ki dünya yansa yan gelip yatacak kadar umursamazlar.
KOVA BURCU
Kova burcu olanlar ilişkiler konusunda güvensiz ve korkar davranabilir. Kova burçları özgür olmayı çok sever.
Bu sebeple ilişkilerinde birine bağlanmaktan çok korkarlar. Bir ilişkide kararlı ve dürüst olabilirler, sonra ilgisiz davranırsanız kalp kırıcı olurlar. Kova burçları ilişkilerinde tutarsız olur. Bu sebeple partnerini çok fazla incitebilir.
Kova burcu bağımsız davranışlarıyla hayatında biri yokmuş gibi davranabilir. Onlarla ilişki yürütebilmek neredeyse imkansızdır.
YAY BURCU
Yay burcu astrolojide özgürlüğüne en düşkün burçlar arasında yer alır. Yay burçları ayrıca açık sözlü olması ile bilinir. Her düşündüğünü ya da gördüğünü hemen sözler. Yay burcunun gizlisi saklısı olmaz. Gerçekleri herkesin yüzüne söylediği için kırıcı olabilir.