Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı!

Hayatımıza aldığımız kişileri burçlarına göre seçmesek de, burçlarına göre değerlendiririz. Bu bağlamda "en sadık ve en çok aldatan burçlar"ı da merak ederiz. Medyatava'dan Özge Taşkın'ın haberine göre partnerini en çok aldatan burçlar sırasıyla şöyle: