Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı!
İlişkinin olmazsa olmazı olan sadakat, bazı burçlar için neredeyse imkansız. Onlar daldan dala konuyor, partnerine sadık kalmakta zorlanıyor.
Hayatımıza aldığımız kişileri burçlarına göre seçmesek de, burçlarına göre değerlendiririz. Bu bağlamda "en sadık ve en çok aldatan burçlar"ı da merak ederiz. Medyatava'dan Özge Taşkın'ın haberine göre partnerini en çok aldatan burçlar sırasıyla şöyle:
ASLAN BURÇLARI
Zirveyi tabii ki aslan burçları ele geçiriyor. Cazibeli kişilikleriyle karşısındaki insanı adeta büyülüyorlar.
Bir aslan burcuna yenik düşmemeniz neredeyse imkansız. Şimdi Aslan burçlarını neden zirveye oturttuk biraz ona değinelim..
Aslanlar ilgi görmeye, ilgi odağı olmaya taparlar ve yeterince ilgi, alaka, şımartılma görmediklerinde ise çözümü anında bir başkasına yönelmekte bulurlar.
KOÇ BURÇLARI
İkinci sırayı Koç burçlarına veriyoruz. Koç burcu ateş grubu bir burç olmasından
kaynaklı hayatınızda görebileceğiniz en dürtüsel burçlardan biridir.
Ardı arkasını düşünmeden hareket ettiklerinden ötürü aldatma meyilleri fazladır.
İKİZLER BURÇLARI
Üçüncü sırayı İkizler burçlarına veriyoruz. İkizler burçları bağlanmayı pek tercih etmezler.
Genel olarak gelip geçici ilişkileri tercih ederler. İkizler burçları her şeyden çok çabuk sıkılma eğilimindedir.
İkizleri iki kişi olarak düşünmekte fayda var. İkizler burcuna yaklaşırken iki kişiye de hitap edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.
YAY BURÇLARI
Dördüncü sırada Yay burçları yer alıyor. Yaylar da tıpkı koçlar gibi dürtüsellerdir.
Oldukça hayalperest, macera ruhlu insanlardır. Birine bağlanma konusunda tereddütleri çoktur.
Bir yay burcu birine bağlanacaksam eğer buna değmesi gerekir düşünür. Aksi halde aldatma olasılığı fazladır.
BOĞA BURÇLARI
Beşinci sırada boğa burçları yer alıyor. Boğa burçları cinselliğe düşkün olma halleriyle bilinse de aslında dürüst ve güvenilir kişilerdir.
Boğa burçlarının çoğunluğu ilişkilerinde sadıktır. Nadiren aldatan bir burçtur. Araştırmalara göre Boğaların yüzde 17’si aldatma eğiliminde bulundu.
Eğer aldatıyorlarsa da bu zevk düşkünlüğünden kaynaklanır.
YENGEÇ BURÇLARI
Altıncı sırada yengeç burçları yer alıyor. Su grubu burcu olan yengeçler, duygusallığa çok önem veriyor.
Onların büyük bir kısmı için bağlılık, sadakat önemli değerlerdir.
Araştırmalara göre Yengeç burçlarının sadece yüzde 13’ü aldatma eğiliminde bulundu.
BALIK BURÇLARI
Yedinci sırada Balık burçları yer alıyor. Duygusal, şefkatli, empati yeteneği gelişmiş balık burçlarının sadakatlerini kaybetmeleri çok kolay değildir.
Fakat en romantik burç olmasıyla ünlenmiş bir balık burcu karşısına çıkan insanın hayatının aşkı olduğuna karar verirse ilişkileri olsa bile bu durumu önemsemezler.
OĞLAK BURÇLARI
Sekizinci sırada Oğlak burçları var. Oğlak burçları sınırları olan ciddi ve özgürlükçü burçlardır.
Ciddi bir ilişki içerisinde olmaya ya da evlenmeye karar verdiklerinde yoldan çıkmaları kolay değildir.
Oğlaklar ilişkilerinde başarılı odaklı burçlardır. İçerisinde bulundukları ilişki onları mutsuz ederse daha mutlu olacakları birini tercih ederler.
KOVA BURÇLARI
Dokuzuncu sıra tavizsiz Kova burçlarının. Kova burçları ilişkide derinlikten beslenirler. Onlar için önemli olan derin bağlar kurmaktır.
Tek gecelik ilişki tercih etmeleri pek mümkün değildir. Bir kova burçları ancak anlaşılmadıklarını hissettiklerinde onları çok iyi anlayan birine denk gelirlerse aldatırlar.
AKREP BURÇLARI
Onuncu sırada cinselliğe düşkünlükleriyle adı çıkan Akrep burçları var. Oysa ki tıpkı kova burçları gibi derinlik arayan
anlaşılmak isteyen insanlardır akrep burçları. Eğer bir akrep aldatıyorsa kin ve intikam duygularından aldatır.
TERAZİ BURÇLARI
On birinci sırada Terazi burçları yer alıyor. Zarafetleriyle bilinen terazi burçları ilişkileri varken karınlarında kelebekler uçsun isterler.
Teraziler sadık olmayı severler. İlişkilerinden bunaldıkları ya da sıkıldıkları anlarda ise dürüstçe ayrılırlar ve bir sonraki ilişkilerine geçerler.
BAŞAK BURÇLARI
On ikinci sırada Başak burçlarına yer veriyoruz. Başak burçları için en sadık burç diyebiliriz.
Mükemmeliyetçi Başak burçları aldatmaz çünkü zaten ilişkiye başlamadan önce kendilerince en mükemmelini seçmişlerdir.