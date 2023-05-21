Partner seçmeden önce bu çapkınlara dikkat: Aldatma konusunda ustalaşmış 5 burç belli oldu
Burçların insanların karakterleri konusunda önemli bir referans olabildiğini vurgulayan uzmanlar, bazılarının ilişkilerinde çok ciddi sadakatle bağlı olduklarını belirtirken bazıları için ise çapkınlıklarıyla oldukça tehlikeli olduğunu söylüyor.
En çapkın 5 burç belli oldu. Burçların yaşamımızda ne kadar önemli bir rolü olduğu astroloji tutkunları tarafından sıkça dile getiriliyor. Eğer siz de buna inanıyorsanız, haberimizi okumadan geçmeyin.
1. Aslan
Aslanlar flört sanatında ustadır. Bir torba numaraya ihtiyaçları yoktur ve doğal çekiciliklerine, karizmalarına ve sevilebilirliklerine güvenebilirler.
Aslanlar hemen hemen herkese karşı arkadaş canlısıdırlar, ancak istedikleri zaman uzun süreli göz teması, şakacı alaylar ve iltifatlarla bunu bir adım öteye taşıyabilirler.
Bu burç o kadar zahmetsizce flört eder ki, zorlama veya ürkütücü gibi görünmez; onların bölünmemiş dikkatine sahip olmak ise birçok kişiyi kendilerine çekmektedir.
Öte yandan ilişkilerinde eğer yeterince tatmin olmuyorlarsa hemen yeni adayları değerlendirmeye geçerler.
2. İkizler
İkizler asla Akrep kadar aldatıcı olmayacak olsa da, manipülasyon ve yalan söz konusu olduğunda, kesinlikle bu konuda bir yetenekleri vardır.