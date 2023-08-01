Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Öfke duygusu bazı insanlarda diğerlerine göre çok fazladır. Yaşadığı duruma karşı hızlıca öfkelenen bireyler, kısa sürede kavga çıkarıp ortamı gerebilir. İşte astrolojiye göre kavga edilmemesi gereken 5 burç…
ASLAN BURCU
Çabuk sinirlenebilen bir yapıya sahip olan Aslan bireyi, kavga ettiği kişiyi uzun süre görmezden gelip hayatına devam edebilir. Saygısızlığa tahammülü olmayan Aslan bireyi, sözlü bir savaşa girdiğinde düşündüklerini doğrudan söyleyebilir.
Durumu çok kişisel hale getirme alışkanlıkları olan Aslan burçları mutlaka haklı olduğunu kanıtlamak için bu tartışmaları sürdürür.
BAŞAK BURCU
Kendini güveni düşük olan Başak burcu hayal kırıklığına uğradığı anda öfkesini hızlı şekilde gösterebilmektedir. Savaşma eğilimi olan Başak burcu bireyi, sesini yükselterek karşısındaki bireyi bastırma eğiliminde olabilir.
BOĞA BURCU
Tartışmaya girme eğilimi fazla olan Boğa burcu bireyleri, istedikleri olmadığı zaman huzursuz olacağı için çabuk öfkelenebilir. Çoğu zaman kavgaya zemin hazırlayan kişiye bağırabilen Boğa burcu kendisiyle aynı düşünceye sahip olan kişilerle bile kavga edebilir.