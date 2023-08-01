Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu

ASLAN BURCU

Çabuk sinirlenebilen bir yapıya sahip olan Aslan bireyi, kavga ettiği kişiyi uzun süre görmezden gelip hayatına devam edebilir. Saygısızlığa tahammülü olmayan Aslan bireyi, sözlü bir savaşa girdiğinde düşündüklerini doğrudan söyleyebilir.