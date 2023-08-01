Onlarla bir ömür geçmez: En kıskanç 5 burç açıklandı
Kıskanç insanlar bir hayat geçirmek zordur. Onlar özellikle partnerlerini çevrelerindeki herkesten kıskanabilir. Kıskançlık seviyesi yüksek olan burçların eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları hırsız ve azimli yapıları ile bilinir. Oğlak burçları iş hayatında zirvede olabilmek için durmadan çalışır. Kariyerini en üst noktaya taşımak için elinden geleni yapar. Çalışmaktan ve başarmaktan mutluluk duyar. İşkolik oğlak burçlarının kıskançlık gösterdiği tek alan iş hayatı olabilir.
Terfi etme çabasındayken hedefine başkalarının oturtulması Oğlak burçlarını çıldırtabilir. Mesleğinde başarılı ve iyi yerlere gelmiş, maddi durumunu ve sınıfsal statüsünü yükseltmiş kişileri de kıskanabilirler.
AKREP BURCU
Akrep burcu aşkı ve tutkuyu doruklarda yaşar. Kıskançlık seviyesi en yüksek olan burç akrep burcudur. Ortada bir sıkıntı olmasa bile sevgilisinin/eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır. Genellikle herkese şüphe ile yaklaşır.
Akrep burcu olanlar sürekli partnerini kontrol etmek ister. Karşı taraf sadakat sınavını geçse bile aynı kontrolleri düzenli olarak yapar.