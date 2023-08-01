Onlarla bir ömür geçmez: En kıskanç 5 burç açıklandı

AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı ve tutkuyu doruklarda yaşar. Kıskançlık seviyesi en yüksek olan burç akrep burcudur. Ortada bir sıkıntı olmasa bile sevgilisinin/eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır. Genellikle herkese şüphe ile yaklaşır.