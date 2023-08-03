Onları sinirlendirmek imkansız: En sakin 5 burç açıklandı

Utangaç ve içine kapanık yapıları, hararetli tartışmalardan, çatışmalardan ve anlaşmazlıklardan nefret etmelerine neden olur. Bunun yerine, en küçük şeylerde bile mutluluğu ararlar. Birincil amaçları barışı korumaktır ve gereksiz şeyleri boşverirler.