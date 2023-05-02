Onları neşelendirmek çok zor: İşte doğuştan mutsuz olan burçlar...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Oğlak burçları çok yüksek hedefleri olan azimli ve motive olmuş insanlardır. Başarılarından asla memnun olmayan, hedef odaklı insanlardan biridir. Eğer başarısız olurlarsa dünyanın en mutsuz insanı olabilirler.