Onları neşelendirmek çok zor: İşte doğuştan mutsuz olan burçlar...
Karakteri etkileyen burçlar her bir duyguyu da yönlendiriyor. Bazı burç insanları doğuştan mutsuz ve üzgün oluyor. Peki, en mutsuz burç hangileri?
Bu burçlara mensup kişiler sürekli mutsuz ve üzgün oluyor. İşte doğuştan mutsuz 4 burç...
OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
Oğlak burçları çok yüksek hedefleri olan azimli ve motive olmuş insanlardır. Başarılarından asla memnun olmayan, hedef odaklı insanlardan biridir. Eğer başarısız olurlarsa dünyanın en mutsuz insanı olabilirler.
İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
İkizler burçları her şeyden çabuk sıkılır. Sonsuz heyecanın peşinden koşan İkizler aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Bu doyumsuz halini özel hayatına yansıtmaktan da çekinmez.
BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak burçları kusursuzu aramakla meşguldür. İstediğini elde edemediğindeyse hayat başına yıkılır. Anı yaşamaktan geri duran Başaklar geleceğin peşinden koşarken mutsuz olurlar.