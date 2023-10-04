Onları kandırmayı sakın denemeyin: Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu

Akrep: Bir Akrep burcunun hafızası çöplük gibidir. Sizin hiç hatırlamadığınız bir şeyi tüm detaylarıyla ortaya koyar. Unutmuş gibi yapar ama hafızası zehir gibidir. Akrep burcundan olanlar iyi ve kötü ne varsa asla unutmazlar. Akrep burcunun diline düşmeyin deriz. Yaptığınız bir yanlışı ömür boyu başınıza kakarlar ve sizi deli ederler.