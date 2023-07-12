Onlara güvenmeden önce bir kere daha düşünün: Yalan söyleme üstadı olan burçlar belli oldu
Astrolojide söyledikleri yalanlarla öne çıkan üç burç belli oldu. Onara inanmadan önce bir kere daha düşünmenizde fayda var.
Yalan söyleyen burçlar durumu kurtarmaya çalışan kişiler olarak bilinir. Anlık yaşamaya meyilli bireyler yalan söylemekten hiç çekinmezler. Zor durumda kaldıklarında ilk olarak yalana sarılır ve söyledikleri yalana da ilk olarak kendileri inanırlar.
Peki hangi burçlar doğuştan yalancı olarak bilinir? İşte o burçlar
İkizler
İkizler burcu insanları yalan söyler çünkü onlar için gerçek; değişen, tartışılabilir, belirsiz bir olasılıklar kümesidir ve halüsinasyondan ibaretti.
İkizler burcunun dürüstlükle ilişkisi açık ya da kapalı olabilir. Tamamen içinde bulundukları ruh haline ve kendi gündemlerine bağlıdır. Donald Trump, Kanye West ve Hubert-Josehph Henry'nin ikizler burcu olduğunu belirtelim.
Akrep
Akrep başkalarının yalanlarından yararlanır, kendi yalanlarını da silah gibi kullanır. Çoğu zaman hem gerçeği hem de samimiyeti esirgemeleri kendine güven eksikliğinin belirtisidir.
Kronik olarak şüpheci olan akrepler, herkesin onları alt edeceği korkusunu taşır. Bu nedenle genellikle rakiplerine, düşmanlarına, sevgililerine hatta çocuklarına hükmetmek için yalan söylerler.