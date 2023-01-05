Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu

Astrolojide burçların bazı özellikleri onları yalan söyleme konusunda daha başarılı olmalarına neden olabiliyor.

Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu - Resim: 1

Yalan söylemeyi tercih edip etmemek bir tercihtir ancak bu burçlar bu konuda doğal olarak başarılılar. Onlar yalan söyleyecek olsa kimsenin ruhu duymaz! İşte yalan konusunda en usta burçlar...

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Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu - Resim: 2

İkizler

İkizler burcu sizi istediği her şeye inandırabilir. Doğal iletişim kabiliyetleri oldukça yüksek olan İkizler burcu, yalan söylemek istediğinde bunu karşısındakinin nabzına göre hiç fark ettirmeden yapabilecek meziyetlere sahiptir.

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Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu - Resim: 3

Çevresindeki insanları kolay ikna edebilme özelliğiyle bilinen İkizler burcu, yalan söylediğinde onun yalanını anlamak hiç kolay olmaz. 

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Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu - Resim: 4

Yengeç

Yengeç burçları aslında doğrucu davuttur. Sahte davranışlardan hiç hoşlanmaz bu nedenle yalan söylemeyi de tercih etmez ancak Yengeç burçlarının bir nedenle yalan söylemesi gerekiyorsa, bunu hiç açık vermeden yapacaktır.

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