Onlara asla güven olmuyor: Yalan söylemenin kitabını yazan 3 burç belli oldu
Astrolojide burçların bazı özellikleri onları yalan söyleme konusunda daha başarılı olmalarına neden olabiliyor.
Yalan söylemeyi tercih edip etmemek bir tercihtir ancak bu burçlar bu konuda doğal olarak başarılılar. Onlar yalan söyleyecek olsa kimsenin ruhu duymaz! İşte yalan konusunda en usta burçlar...
İkizler
İkizler burcu sizi istediği her şeye inandırabilir. Doğal iletişim kabiliyetleri oldukça yüksek olan İkizler burcu, yalan söylemek istediğinde bunu karşısındakinin nabzına göre hiç fark ettirmeden yapabilecek meziyetlere sahiptir.
Çevresindeki insanları kolay ikna edebilme özelliğiyle bilinen İkizler burcu, yalan söylediğinde onun yalanını anlamak hiç kolay olmaz.
Yengeç
Yengeç burçları aslında doğrucu davuttur. Sahte davranışlardan hiç hoşlanmaz bu nedenle yalan söylemeyi de tercih etmez ancak Yengeç burçlarının bir nedenle yalan söylemesi gerekiyorsa, bunu hiç açık vermeden yapacaktır.