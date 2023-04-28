Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu

BAŞAK

Başak burçları asla bir arkadaş grubuna uyum sağlamaz, başkalarının fikirlerine saygı göstermez. Onların kendi bildikleri ve düşündükleri daima doğrudur! İkna etmesi en zor burçlardan olan Başak burçları karşısındaki insanı eleştirmekten de geri durmaz. Onlar için daima kusurlu olan bir şey vardır ve onlar ısrarla o olumsuz detayı bulur, çıkarır.