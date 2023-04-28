Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu
Bazı insanlar her şeyden şikayet eden bir yapıya sahiptir. Her şeyden şikayet eden en uyumsuz ve en huysuz burçlar belli oldu.
Zodyak kuşağında yer alan burçlar, su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta toplanmaktadır. Akrep, yengeç ve balık, su grubunda; oğlak, boğa ve başak ise toprak grubunda yer alırlar. Hava grubu burçları ise ikizler, terazi ve kova; ateş grubu burçları ise aslan, koç ve yaydır.
Burç grupları kadar yükselen burçlar da kişilerin davranış şekillerini ve karakteristik özelliklerini belirlemektedir. Örneğin bazı burçlar sakin ve uyumluyken, bazı burçlar daha sinirli ve kavgacı olabilmektedir.
EN HUYSUZ 3 BURÇ
En huysuz ve en sinirli 3 burç yapılan bir araştırmayla belli oldu. Onedio sitesinde yer alan bir içerikte; En huysuz burçların listesi paylaşıldı. İşte o burçlar.
BAŞAK
Başak burçları asla bir arkadaş grubuna uyum sağlamaz, başkalarının fikirlerine saygı göstermez. Onların kendi bildikleri ve düşündükleri daima doğrudur! İkna etmesi en zor burçlardan olan Başak burçları karşısındaki insanı eleştirmekten de geri durmaz. Onlar için daima kusurlu olan bir şey vardır ve onlar ısrarla o olumsuz detayı bulur, çıkarır.