Onlar doğuştan parasız: Maddi açıdan en şanssız 3 burç belli oldu
Maddi açıdan doğuştan şanssız üç burç ortaya çıktı.
Bazı insanların para açısından şansları pek yaver gitmez. Astroloji verilerine göre maddi açılan en fakir burç olarak tabirlenirler. Para konusunda sıkıntı çekmiyorlar çünkü bu durum artık olanların normal yaşam alanı oldu.
Para konusunda yaşadıkları sıkıntıların doğuştan gelmesi ise bazı burçların doğdukları zaman göre yansıttıkları yıldızlarıdır.
Çünkü bazıları çok zengin ve maddi açıdan rahat hissediyorlar bazıları için ise bu durum neredeyse imkansız.
İşte maddi açıdan şanssız üç burç:
BALIK BURCU
Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar.