Öfke, para kaybı, gereksiz harcamalar: Ay tutulmasından kötü etkilenecek 5 burç açıklandı

AKREP BURCU

Akrepler için tutulma, bir iç gözlem ve kendini keşfetme dönemidir. Kişisel gelişimi teşvik ederken aynı zamanda derin duyguları ve kırılganlıkları da harekete geçirebilir. Zihinsel sağlığınıza öncelik verin ve arkadaşlarınız, aileniz veya terapistiniz olsun destek ağınıza güvenin.