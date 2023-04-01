Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)

Boğa burçları sadece maddi açıdan değil, yaşamın birçok alanında şanslı olacak. Nisan’da şanslarını doğru kullandıklarında ve hareketli olduklarında onlar için bolluk, bereket ve şöhret kapıları açılacak.