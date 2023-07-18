Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar
Şans bazısında doğuştan oluyor. Bazı insanlar ise hayatı boyunca uğraş vermek zorunda kalıyor. İşte ne yapsalar da kaybetmeye mahkum 3 burç...
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burçları aşırı duygusal yapılarıyla bilinir. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir.
Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır.
Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayal ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.
BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)
Zodyak'ın en hassas ve duygusal burçları arasında yer alan Balık, özellikle aşk konularında çok talihsiz olur.