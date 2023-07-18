Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar

Şans bazısında doğuştan oluyor. Bazı insanlar ise hayatı boyunca uğraş vermek zorunda kalıyor. İşte ne yapsalar da kaybetmeye mahkum 3 burç...

Astroloji Burç Burç Yorumları
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Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar - Resim: 1

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeç burçları aşırı duygusal yapılarıyla bilinir. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir.

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Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar - Resim: 2

Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır.

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Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar - Resim: 3

Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayal ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.

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Ne yapsalar olmuyor... İşte kaybetmeye mahkum burçlar - Resim: 4

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

 Zodyak'ın en hassas ve duygusal burçları arasında yer alan Balık, özellikle aşk konularında çok talihsiz olur.

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