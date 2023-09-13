Mizahın m'sini bilmiyorlar: Şaka anlayışı yerlerde olan 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar hayatı öyle ciddiye alıyor ki, şaka anlayışları adeta yerlerde sürünüyor. Özellikle beş burç, mizahın m'sinden anlamıyor.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar sorumluluk sahibi ve disiplinli insanlardır. Genellikle hedeflerine odaklanırlar ve hayata yaklaşımlarında oldukça ciddi olabilirler.
Bu bağlılık takdire şayan olsa da, konu mizah olduğunda bazen daha az neşeli görünmelerine neden olabiliyor. Oğlaklar işlerine ve sorumluluklarına kahkaha ve şakacılık yerine öncelik verebilirler.
BOĞA BURCU
Boğa burçları pratik ve kararlıdır. Sorumluluklarını ciddiye alır ve hayata daha temelli bir yaklaşımı tercih ederler. Her şeyde mantık aramaları, onları şakalar konusunda da tercihlerini bu yönde kullanmaya iter.
Boğa burçları çoğunlukla güler yüzlü olsa da kendilerine göre kaliteli olmayan bir mizah anlayışıyla karşılaştıklarında yalandan da olsa gülmekte zorlanırlar.