Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!

İletişim, akıl, hafıza, haber, seyahat, teknoloji, bilgi, dedikodu, satın alma ve satma… Bu saydıklarımız, Merkür gezegeninin sorumlu olduğu konulardan bazıları. Yani Merkür, gündelik ve sosyal hayatımız ile oldukça yakından ilgilenen bir gezegen. Ayrıca Merkür, İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni. Ondandır ki İkizler burcu konuşkan, Başak burcu detaycılığıyla anılır.