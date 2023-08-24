Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!
Kemerlerinizi bağlayın, Merkür geriliyor! Merkür retrosunu, burcunuz üzerindeki etkilerini ve 2023 yılında yaşanacak retro tarihlerini öğrenin.
Genel olarak söylenenin aksine Merkür gerçekten gerilemiyor, yalnızca hareketi yavaşlıyor. Biz de bu hareketi “gerilemek, retro” gibi kelimelerle anlatıyoruz. Yıl içerisinde 3 – 4 kez yavaşlama haline geçen Merkür, hayatımızı bazı açılardan etkiliyor. Merkür retrosunda neler olacağını Medyatava derledi:
Merkür’ün iletişim, teknoloji, haber gibi gündelik hayatımızı ilgilendiren birçok konuyla ilgili olduğundan bahsetmiştik. İşte bu sebeple Merkür gerilediğinde gündelik hayatımızda bazı aksilikler, yavaşlıklar meydana gelebiliyor.
İletişim, akıl, hafıza, haber, seyahat, teknoloji, bilgi, dedikodu, satın alma ve satma… Bu saydıklarımız, Merkür gezegeninin sorumlu olduğu konulardan bazıları. Yani Merkür, gündelik ve sosyal hayatımız ile oldukça yakından ilgilenen bir gezegen. Ayrıca Merkür, İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni. Ondandır ki İkizler burcu konuşkan, Başak burcu detaycılığıyla anılır.
Tüm bunları en başından bilmek, Merkür retrosunu daha iyi anlamayı sağlıyor.
Kararsızlık, yanlış anlaşılmalar, karmaşalar, eski ilişkiler, teknolojik aletlerin bozulması, durağanlık, tatil planlarının gecikmesi… Epey uzun bir listeden bahsediyoruz fakat endişelenmenize gerek yok.