Mavi boncuk dağıtmayı seviyorlar: İşte çapkınlığın kitabını yazan burçlar
Bazı insanlar flört etmekten çok hoşlanır. Uzun süreli ve ciddi ilişkiler onlara göre değildir. Eğlenmeyi, yeni insanlar tanımayı ve farklı kişilerle flört etmeyi çok severler. İlgi görmeyi çok sevdikleri için aşkta hep macera ararlar.
Çapkın kişilerle uzun süre bir ilişkiyi devam ettirebilmek çok zor olur. Çünkü herkese karşı çok ilgili olurlar ve çok kolay bir şekilde sevgililerini terk edebilirler. Astrolojide de çapkın olmasıyla ünlü olan burçlar var. Bu burçlar gerçekten aşık olmadığında çok flörtöz olabilir.
ASLAN BURCU
Aslan burcu olanlar dikkat çekmeyi ve her zaman zirvede olmayı sever. Her zaman başkalarının ilgisine ihtiyaç duyarlar. İlişkilerinde ilgi eksikliği hissettikleri anda yeni aşklar aramak için harekete geçerler.
Aslan burçlarının beğenilme arzusu onları flörtöz biri yapar. Gerçekten aşık olmadığında çapkın davranışlar sergileyebilirler.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları en çapkın burçların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Terazi burçları flört etmeyi çok sever. Doğuştan çekici olduğu için herkesi çok kolay bir şekilde etkileyebilirler.
Sosyalleşmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Terazi burçları gerçekten aşık olmadığında kimseye gönülden bağlı olmaz.