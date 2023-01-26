Mavi boncuk dağıtmayı seviyorlar: İşte çapkınlığın kitabını yazan burçlar

TERAZİ BURCU

Terazi burçları en çapkın burçların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Terazi burçları flört etmeyi çok sever. Doğuştan çekici olduğu için herkesi çok kolay bir şekilde etkileyebilirler.

Sosyalleşmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Terazi burçları gerçekten aşık olmadığında kimseye gönülden bağlı olmaz.